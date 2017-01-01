Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Вербное воскресенье отмечается ровно за неделю до Пасхи. В этот день верующим раздают в храмах распустившиеся вербные ветки, которые принято хранить в течение всего года.

Православная церковь отмечает в воскресенье, 1 апреля, праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю – воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Вход Господень в Иерусалим – одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа.

Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.

В это воскресенье, как и накануне вечером, верующим раздают в храмах распустившиеся вербные ветки. Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.

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Напомним, ранее сообщалось о выходных на Пасху-2018.

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