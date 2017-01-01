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Во Львове приостановят отопительный сезон

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Если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон в городе может быть завершен, сообщил директор ЛКП Львовтеплоэнерго.
В ЛКП Львовтеплоэнерго заявили, что в городе приостановят отопительный сезон
В ЛКП Львовтеплоэнерго заявили, что в городе приостановят отопительный сезон
lte.lviv.ua

Во Львове во вторник, 3 апреля, приостановят отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам директора ЛКП Львовтеплоэнерго Степана Пакижа, отопительный сезон приостановят, потому что синоптики прогнозируют существенное потепление.

По его словам, если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон может быть завершен. Для учреждений социальной сферы тепло будут подавать на основании обращений от руководителей учреждений.

Напомним, во вторник, 3 апереля, в Украине будет тепло и солнечно.

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Теги: Львов, отопительный сезон, синоптики, потепление
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Источник: korrespondent.net

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