Во Львове приостановят отопительный сезон
Если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон в городе может быть завершен, сообщил директор ЛКП Львовтеплоэнерго.
Во Львове во вторник, 3 апреля, приостановят отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
По словам директора ЛКП Львовтеплоэнерго Степана Пакижа, отопительный сезон приостановят, потому что синоптики прогнозируют существенное потепление.
По его словам, если температура будет расти и дальше, то на текущей неделе отопительный сезон может быть завершен. Для учреждений социальной сферы тепло будут подавать на основании обращений от руководителей учреждений.
Напомним, во вторник, 3 апереля, в Украине будет тепло и солнечно.
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