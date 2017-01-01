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Балуха после суда избили конвоиры - адвокат

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Администрация СИЗО отказалась дать Балуху воду, аргументировав это тем, что украинец объявил голодовку. Состояние Балуха, по мнению адвоката, плохое, но не критическое.
Владимир Балух на суде
Владимир Балух на суде
crimeahrg.org

Осужденного в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха после рассмотрения апелляционной жалобы в прошлом месяце избил конвой. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, информирует издание Крым.Реалии.

Она отметила, что намерена подать жалобу по этому поводу. Также Динзе заявила, что администрация СИЗО отказалась дать Балуху воду, аргументировав это тем, что украинец объявил голодовку.

Состояние Балуха, по мнению адвоката, плохое, но не критическое.

Напомним, Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО 19 марта. Он протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу.

 

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Теги: Украина-Россия, Крым, избиение, политзаключенные, СИЗО, Владимир Балух
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Источник: korrespondent.net

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