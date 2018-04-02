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Пропавший в зоне АТО военный погиб – СМИ

Комментариев: 1
Уже состоялась судебно-медицинская экспертиза и процесс опознания. Представители гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 доставили тело к месту погребения.
Пропавший военный погиб
Пропавший военный погиб
Минобороны Украины

Сепаратисты нашли тело погибшего военного, пропавшего из воинской части в зоне проведения АТО на прошлой неделе. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря штаба АТО Олега Сушинского.

"29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным",– рассказал Сушинский.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 доставили тело к месту погребения.

Напомним, на прошлой неделе вблизи города Торецк от пули снайпера погиб волонтер, который производил запуск беспилотника.

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Теги: военный, погиб, АТО, АТО новости, Потери Украины в АТО, зона АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    02.04.2018, 21:33
Оценка:  -1
Gidnyk
Ох и туману напустили. Если он погибший, то как он погиб? И почему его НАШЛА та сторона? Экспертизу провели и уже доставили к месту погребения. А причина смерти какая? Как то мутно все.
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