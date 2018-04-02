Пропавший в зоне АТО военный погиб – СМИ

Уже состоялась судебно-медицинская экспертиза и процесс опознания. Представители гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 доставили тело к месту погребения.

Сепаратисты нашли тело погибшего военного, пропавшего из воинской части в зоне проведения АТО на прошлой неделе. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря штаба АТО Олега Сушинского.

"29 марта во время проверки наличия личного состава обнаружили его отсутствие. Продолжались первоочередные поисковые мероприятия, тело обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали украинским военным",– рассказал Сушинский.

По его словам, после проведения судебно-медицинской экспертизы, процесса опознания и оформления соответствующих документов представители гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 доставили тело к месту погребения.

Напомним, на прошлой неделе вблизи города Торецк от пули снайпера погиб волонтер, который производил запуск беспилотника.

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