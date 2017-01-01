В пяти городах официально завершили отопительный сезон

Отопительный сезон завершили в Николаеве, Херсоне, Каменском, Кривом Роге и Львове.

Отопление отключают в связи с повышением температуры depositphotos.com

В Николаеве, Херсоне, Каменском, Кривом Роге и Львове официально завершился отопительный сезон из-за повышения среднесуточной температуры.

Решение о завершении отопительного сезона в Николаеве было опубликовано на странице в Facebook Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Власти Николаева уточнили, что отопление отключают на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов и амбулаторий.

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“Отопление в медицинских заведениях города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных“, - отметили на официальном сайте Херсона и также сообщили об отключении тепла.

Об окончании отопительного сезона в Кривом Роге сообщил заместитель мэра Александр Катриченко, передает Первый криворожский.

В Каменском отопление отключили еще 1 апреля, поскольку среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток подряд составила выше 8 градусов, говорится в сообщении на сайте Каменского горсовета.

О приостановлении отопительного сезона во Львове сообщил директор Львовтеплоэнерго Степан Пакиж, добавив, что подавать тепло в бюджетные учреждения будут на основе обращений от их руководителей.

Напомним, 29 марта в Киевэнерго заявили, что задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед компанией Рината Ахметова по состоянию на 1 марта 2018 года составила 5,62 млрд грн, что на 8% больше, чем месяцем ранее.