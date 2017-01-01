Украинцев смогут вызывать в суд через мессенджеры

Таким образом удастся обойти действующую рейдерскую схему, убежден основатель сервиса.

В Украине скоро будет запущен сервис мониторинга регистрационных данных отечественных компаний под названием Opendatabot. О судебных делах, касающихся их, украинцы смогут узнавать посредством мессенджеров. Об этом Радио НВ рассказал создатель сервиса Алексей Иванкин.

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Миссией сервиса является защита людей от до сих пор существующей в Украине рейдерской практики, когда людям или компаниям намеренно не сообщают о судебных заседаниях, где принимаются решения по их собственности.

Как отметил Иванкин, люди узнают о таких решениях слишком поздно, когда имущество уже отчуждено и подать апелляцию невозможно.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, понадобится набрать Opendatabot в любом доступном мессенджере, например Facebook, Telegram или Viber и добавить бота в собеседники. Далее нужно будет ввести название компании и подписаться на нее. Так, украинцы смогут оперативно узнавать о судебных делах, где они являются ответчиками и не допустить использования правосудия в целях рейдерства.

Напомним, 30 марта сообщалось, что в Европе мессенджеры хотят заставить сотрудничать с полицией.