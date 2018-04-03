В продуктах для детей нашли нитраты и плесень

В ходе плановых и внеплановых проверок в 2017 году специалисты Госпродпотребслужбы установили случаи поставки некачественных продуктов в детские организованные коллективы.

В Госпродпотребслужбе сообщили о результатах проверки продуктов в стране

В Украине в 2017 году в ходе плановых и внеплановых проверок школ и детских садов были зафиксированы случаи поставок некачественных продуктов. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.

Так, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту поставки в семь детских садов Киева запрещенного для использования в Украине молокосодержащего спреда вместо сливочного масла.

В Николаевской области в течение прошлого года по результатам лабораторных исследований нашли 82 несоответствия пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков садов и школ. Были обнаружены немолочные жиры в молоке, повышенное содержание нитратов в продукции растительного происхождения, плесневые грибы и дрожжи в молочной продукции и кишечная палочка в 26 готовых блюдах. В одном образце готовой продукции нашли мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

В Житомирской области был установлен факт поставки в управление образования и культуры исполнительного комитета Бердичевского городского совета 4,6 т некачественного сливочного масла.

В Волынской области специалисты отобрали 2400 образцов пищевых продуктов и готовых блюд в 204 учебно-воспитательных заведениях. По результатам лабораторных исследований установлено, что в 59 образцах готовых блюд выявлено бактериологическое загрязнение, в 73 образцах овощей - превышение содержания нитратов.

В Черниговской области при проверке Борзнянской специализированной школы-интерната I-III ст. с углубленным изучением отдельных предметов и курсов в связи со вспышкой острой кишечной инфекции обнаружили более 130 кг продуктов без маркировки.

В Днепропетровской области в одном из супермаркетов Днепра обнаружили растительные жиры в образцах сливочного масла.

Напомним, 28 марта в городе Збараж Тернопольской области были получены срочные сообщения о трех случаях заболевания на кишечную инфекцию. Уже на следующий день заболели 11 человек, в том числе 10 детей.

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