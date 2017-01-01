Задержаны подозреваемые в подрыве польского мемориала во Львове - СБУ

Задержаны два исполнителя взрыва, деятельность которых финансировалась окружением экс-президента под кураторством российских спецслужб, заявил Грицак.

Служба безопасности Украины задержала двоих подозреваемых в подрыве польского Мемориала орлят во Львове. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-центр СБУ со ссылкой на главу службы Василия Грицака.

“Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины“, - цитирует пресс-служба Василий Грицак.

По информации главы СБУ, задержаны два исполнителя подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

“По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб“, - сообщил глава СБУ.

В целом, по словам Грицака, сотрудники СБ Украины сорвали почти сто попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах России.

“Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализации и автономизации нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области“, - подчеркнул председатель СБУ.

Ранее сообщалось, что вечером 13 марта во Львове произошел взрыв на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.