Рейтинг альтернативных кандидатов: лидируют Луценко и Новинский

Тема опроса звучала так: "Если главные претенденты на пост президента, по тем или иным причинам, выйдут из гонки, кто займет их место и какой результат они смогут получить?".

Нынешний глава ГПУ Юрий Луценко и народный депутат Вадим Новинский вышли бы в условный второй тур президентской гонки. К такому выводу пришли политические эксперты, принявшие участие в опросе независимого издания Апостроф.

Тема опроса звучала следующим образом: “Если главные претенденты на пост президента, по тем или иным причинам, выйдут из гонки, кто займет их место и какой результат они смогут получить?“.

Главным электоральным активом Юрия Луценко эксперты назвали его должность, которая позволяет ему быть в центре внимания и создавать информационные и пиар-поводы. Эксперты отметили, что Луценко достаточно иметь в своем активе хотя бы одну историю успеха, например, осуждение беглого экс-президента Виктора Януковича или “террористки“ Надежды Савченко, чтобы иметь шанс на победу в выборах. На втором месте расположился Вадим Новинский, который в отличие от Луценко имеет меньший негативный бэкграунд, но и является менее узнаваемым и медийным политиком. Как позитив данного кандидата эксперты отметили его умеренную политическую позицию и акцент на достижении мира в Украине. Главным его электоральным активом эксперты назвали поддержку со стороны УПЦ и растущую популярность на Востоке и Юге Украины. Как минус данного кандидата эксперты назвали незакрытое уголовное дело. Участники фокус-групп как преимущество Новинского отметили его религиозность, а также указали на его меценатскую деятельность. Напомним, что на днях Новинский заявил о запуске собственного движения “Партия Мира“.

Кроме лидеров рейтинга, в финальный список попали следующие политик: Андрей Коболев, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины“ (6 из 10), Ирина Геращенко, первый заместитель председателя ВРУ (6 из 10), Евгений Мураев, депутат ВРУ, внефракционный (5 из 10), Александр Турчинов, секретарь СНБО (5 из 10), Семен Семенченко, депутат ВРУ, фракция “Самопомич“ (4 из 10), Александр Абдуллин, депутат ВРУ, фракция “Батькивщина“ (3 из 10), Игорь Попов депутата ВРУ, фракция “Радикальная партия Олега Ляшко“ (2 из 10). Из других политиков в списке по одному разу упоминались Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Артур Герасимов, Анна Гопко, Егор Соболев, Игорь Кононенко, Геннадий Кернес, Михаил Добкин, Александр Вилкул и другие.