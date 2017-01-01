Сытник рассказал о коррупции в армии

НАБУ расследует случаи хищения в оборонном секторе, однако каждое такое дело сопровождается манипуляциями.

НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства во время выступления в Верховной Раде.

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“Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор“, - сказал он.

По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.

“На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют“, - сказал он.

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Напомним, в октябре 2017 года Сытник сообщил, что НАБУ создает спецподразделение, которое будет расследовать коррупцию в Минобороны. Он отметил, что, кроме дела о закупках топлива, относительно Минобороны есть также другие дела.

В декабре 2017 года стало известно, что НАБУ подозревает Укроборонпром в отмывании $6 миллионов.