Сытник рассказал о коррупции в армии
НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства во время выступления в Верховной Раде.
Читай также: Многомиллионные хищения в Минобороны: суд оставил Павловского в должности
“Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор“, - сказал он.
По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.
“На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют“, - сказал он.
Читай также: Порошенко: Никому не дам воровать у армии, руки отрублю
Напомним, в октябре 2017 года Сытник сообщил, что НАБУ создает спецподразделение, которое будет расследовать коррупцию в Минобороны. Он отметил, что, кроме дела о закупках топлива, относительно Минобороны есть также другие дела.
В декабре 2017 года стало известно, что НАБУ подозревает Укроборонпром в отмывании $6 миллионов.