МВД запустило онлайн-помощник для получения водительских прав

Новый сервис от МВД позволит начинающим водителям лучше сориентироваться, как можно получить права.

Сервисные центры МВД запустили онлайн-помощник для тех, кто хочет получить водительские права и получает их впервые. Об этом будущих автомобилистов проинформировал главный сервисный центр МВД.

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Онлайн-инструкция содержит самую важную информацию по интересующим водителей вопросам: как правильно выбрать автошколу, как готовиться к экзамену по правилам дорожного движения, а также перечень автомобильных упражнений, которые необходимо выполнить на экзамене, чтобы успешно сдать на права.

“Получение водительского удостоверения является одной из самых популярных административных услуг. В частности, в 2017 году было выдано 395 051 водительское удостоверение впервые. За прошлый год мы реализовали ряд изменений, чтобы экзамен стал более прозрачным. Следующим шагом в этом году станет внедрение фото и видеофиксации экзаменов“, - отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, что за последнее время условия получения гражданами Украины водительских прав несколько изменились. С 15 марта были введены новые экзаменационные билеты по ПДД, ужесточился контроль за процессом прохождения экзаменов.

Онлайн-помощник от сервисного центра МВД призван упростить этот процесс и предоставить будущим водителям всю информацию, которая им необходима.