Порошенко поручил обеспечить села скоростным интернетом
Президент Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить скоростным интернетом каждое село страны.
Об этом он сказал во время рабочей поездки в Винницу, передает Украинская правда.
“Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный Интернет в каждом селе. Это будет соответствующее мое поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный Интернет“, - заявил Порошенко.
Читай также: Киевстар уточнил, когда запустит 4G в Украине
Глава государства добавил, что 14 миллионов граждан, которые проживают в сельской местности, до сих пор лишены доступа к Всемирной паутине.
Президент отметил, что перед государством стоит задача обеспечить доступ сельского населения к телемедицине, которая повысит качество медицинских услуг.
Напомним, 14 ноября 2017 года Верховная Рада проголосовала за закон №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, разрешив тем самым использовать телемедицину в селах.