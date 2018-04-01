Порошенко поручил обеспечить села скоростным интернетом

По мнению президента, 14 миллионам украинцев, которые живут в селах, необходимо обеспечить доступ к сети Интернет.

Порошенко заявил, что в селах должен быть доступ к телемедицине golosgromadu.info

Президент Украины поручил Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, обеспечить скоростным интернетом каждое село страны.

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Винницу, передает Украинская правда.

“Я подчеркиваю, что мы должны иметь широкополосный Интернет в каждом селе. Это будет соответствующее мое поручение соответствующему регулятору услуг связи, операторам мобильной связи, местным советам. Чтобы в каждом сельском совете, в каждой сельской школе и в каждом пункте сельской медицины был высококачественный Интернет“, - заявил Порошенко.

Читай также: Киевстар уточнил, когда запустит 4G в Украине

Глава государства добавил, что 14 миллионов граждан, которые проживают в сельской местности, до сих пор лишены доступа к Всемирной паутине.

Президент отметил, что перед государством стоит задача обеспечить доступ сельского населения к телемедицине, которая повысит качество медицинских услуг.

Напомним, 14 ноября 2017 года Верховная Рада проголосовала за закон №7117 о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, разрешив тем самым использовать телемедицину в селах.