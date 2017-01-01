Балуху не смягчили меру пресечения в суде Крыма

Суд не удовлетворил жалобу на продление ареста активисту в рамках уголовного дела, связанного с "дезорганизацией" порядка в изоляторе временного содержания.

Так называемый Верховный суд аннексированного Крыма отказал защите украинского активиста Владимира Балуха в изменении ему меры пресечения, сообщает Крым.Реалии.

Адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения, поскольку нахождение в СИЗО является более жестким, чем избранное Балуху наказание – колония-поселение.

Активист, который ранее объявил бессрочную голодовку, отказался принимать участие в прениях, сославшись на нехватку сил.

"Я 18 дней держу голодовку. Сил нет", завил он.

Издание отмечает, что в суде Балух с трудом держался на ногах и все время опирался на решетку клетки.

Отметим, 19 марта подконтрольный РФ Раздольненский районный суд избрал для активиста меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года в рамках второго уголовного дела, открытого против него уже во время содержания под стражей.

Напомним, украинский фермер Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района в аннексированном Крыму. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

В январе 2018 года суд приговорил его к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере десять тысяч российских рублей.

В марте Верховный суд аннексированного Крыма изменил приговор Балуху на два месяца уменьшив срок лишения свободы.

Протестуя против незаконного, по его мнению, приговора суда, активист продолжает голодовку.

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