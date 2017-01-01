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В Кропивницком старушка накопила в квартире 4 тонны мусора

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У психически больной женщины наблюдается так называемый "синдром Диогена".
В Кропивницком старушка накопила в квартире 4 тонны мусора
© facebook\Vladimir Lebedev
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  • Пожилая женщина много лет сносила к себе всякий хлам
  • Волонтеры Дома Милосердия помогли родственникам убрать дом 79-летней пенсионерки
  • В квартире не оставалось свободных даже пол квадратных метра
  • Свалка делала жизнь соседей невыносимой
  • Выкидывали обломки старой мебели
  • Часть хлама вывозили машиной
  • Волонтерам пришлось потрудиться
  • За годы накопилось 4 тонны мусора
  • квартиру удалось освободить от хлама
В Кропивницком старушка накопила в квартире 4 тонны мусора
Пожилая женщина много лет сносила к себе всякий хлам
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В городе Кропивницком активисты благотворительной организации вывезли из квартиры 79-летней жительницы четыре тонны мусора.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель организации Владимир Лебедев.

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“На горячую линию дома Милосердие поступил звонок с просьбой помочь 79-летней женщине с синдромом Диогена. Она много лет сносила к себе всякий хлам, плюс алкоголь. Соседи не знали, что уже с этим делать (запахи, мухи). Дети все делали, чтобы как-то повлиять на ситуацию, но все попытки были тщетными“, - говорится в сообщении.

Неравнодушные люди помогли убрать квартиру от мусора. Женщину направили на лечение.

Как сообщалось 7 февраля, также в киевской многоэтажке женщина устроила свалку - соседи страдали от крыс, тараканов и опарышей.

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Теги: мусор, психически больная, соседи, Кропивницкий
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