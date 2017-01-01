Под Полтавой школьники спасли из пожара 80-летнюю пенсионерку

Пожар вспыхнул из-за неисправной настольной лампы.

За храбрость дети получили благодарность Скриншот из видео

В селе Миновка Полтавской области двое школьников 10 и 13 лет спасли из пожара пожилую женщину.

Об этом сообщает телеканал Прямой.

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Дым в соседнем доме дети увидели, когда играли во дворе. Как поняли, что пожар - бросились тушить.

Оставить дом самостоятельно 80-летняя бабушка не могла, ребята женщине помогли.

Ранее сообщалось о том, что во время пожара в одесском лагере 13-летний мальчик спас 15 детей.