Под Полтавой школьники спасли из пожара 80-летнюю пенсионерку
Пожар вспыхнул из-за неисправной настольной лампы.
В селе Миновка Полтавской области двое школьников 10 и 13 лет спасли из пожара пожилую женщину.
Об этом сообщает телеканал Прямой.
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Дым в соседнем доме дети увидели, когда играли во дворе. Как поняли, что пожар - бросились тушить.
Оставить дом самостоятельно 80-летняя бабушка не могла, ребята женщине помогли.
Ранее сообщалось о том, что во время пожара в одесском лагере 13-летний мальчик спас 15 детей.