ДТП с поездом в Крыму: пострадали два украинца
При столкновении поезда и маршрутки на севере Крыма пострадали два гражданина Украины. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского минздрава.
На месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ.
"Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести", - рассказали в минздраве.
Ранее сообщалось, что в Крыму электричка врезалась в микроавтобус, который выехал на железнодорожный переезд. В результате погибли пять человек. Еще десять человек получили различные травмы.
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