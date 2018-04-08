Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ДТП с поездом в Крыму: пострадали два украинца

Комментариев: 0
Среди пострадавших в результате столкновения поезда с маршруткой, которое произошло на территории аннексированного Крыма, есть два гражданина Украины.
В аварии в Крыму пострадали украинцы
В аварии в Крыму пострадали украинцы
МВД

При столкновении поезда и маршрутки на севере Крыма пострадали два гражданина Украины. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского минздрава.

На месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ.

"Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести", - рассказали в минздраве.

Ранее сообщалось, что в Крыму электричка врезалась в микроавтобус, который выехал на железнодорожный переезд. В результате погибли пять человек. Еще десять человек получили различные травмы. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Крым, Поезд, авария, украинцы, маршрутка, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь