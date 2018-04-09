Обливной понедельник: традиции этого дня

Светлый понедельник следующий за Пасхой – единственный день в году, когда парням разрешается бить в церковные колокола.

Этот день - однин из самых веселых праздников iPress.ua

Сегодня, 9 апреля, в Украине празднуют Обливной (Поливальный, Волочильный) понедельник. Этот день отмечают ежегодно после Пасхи, он считается одним из самых веселых праздников и символизирует духовное весеннее очищение.

Расскажем о традициях этого праздника.

Пасхальную неделю называют Светлой седмицей, в ней каждый день еще со славянских времен имел свое название: понедельник – поливальный, вторник – купалища, среда – хороводница, Навский четверг, пятница – прощеная, суббота – хороводницы, воскресенье – поминальное.

Традиционно парни в праздничный понедельник обливали девушек водой, а за это получали писанки. Считается, что в этот день вода имеет особую целебную силу и если облить ею девушку, она обязательно выйдет замуж за своего возлюбленного.

В давние времена для девушки считалось позором в этот день прийти домой полностью сухой. Верили, что парень, который обливает девушку, таким образом заявляет о своих серьезных намерениях.

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Некоторые парни могли приходить в дом к девушке и просить ее родителей, чтобы та вышла на улицу. Родители зачастую соглашались, ведь это означало, что есть шанс выдать свою дочь замуж.

Писанками девушки не только “благодарили“ парней за обливание, но иногда и откупались от него.

В наше время, Обливной понедельник стал просто развлечением для молодежи iPress.ua

В наше время, Обливной понедельник стал просто развлечением для молодежи, а на улицах от их веселья “страдают“ обычные прохожие.

Кроме того, Светлый понедельник – единственный день в году, когда парни могут бить в церковные колокола.

В Пасхальный понедельник принято ходить в гости к своим друзьям и близким, это нужно делать, обязательно взяв с собой несколько писанок и праздничный кулич. Хозяева дома, в который пришли гости, должны ответить им тем же.

Приметы в Поливальный понедельник:

если сегодня безветренный день и синее небо – к дождю;

солнечно и безоблачно – к такому же лету;

с самого утра льет дождь – лето тоже будет дождливым;

птицы вернулись из теплых краев, но пока не поют – еще ждать морозов.

Стоит отметить, традиция росписи яиц появилась сотни, а то и тысячи лет назад. Пасхальные яйца украшают в разных странах мира

