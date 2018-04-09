Под Харьковом столкнулись два авто, есть погибшие

Водитель автомобиля Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла семья.

В Харьковской области столкнулись два автомобиля

В Харьковской области в понедельник, 9 апреля, столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Авария произошла около 12:40 на автодороге Чугуев - Меловое.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Tucson выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла семья из города Купянска (водитель, его жена и двое детей). Водитель другого автомобиля и его четыре пассажира, в том числе 11-летний мальчик, госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Напомним, ранее на Южном мосту в Киеве произошло массовое ДТП.

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