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Отмечали Пасху: на Волыни школьник впал в алкогольную кому

Комментариев: 1
В больницу ребенка привезли уже без сознания.
Праздник обернулся отравлением для ребенка
Праздник обернулся отравлением для ребенка
contik.top

В Волынской области 14-летний житель Маневицкого района в тяжелом состоянии попал в больницу, из-за отравления алкоголем.

Об этом сообщают Надзвичайні новини.

Ребенка в состоянии алкогольного опьянения привезли в Маневицкую центральную районную больницу вечером 8 апреля. Парень впал в кому из-за тяжелого отравления. 

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“Мама ребенка, приехала с ним в больницу, не знает, как случилось, что ее сын принял столько алкоголя“, - говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля босой 2-летний мальчик гулял по Львову, пока мать отмечала Пасху.

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Теги: алкоголь, Волынь, подросток, кома, отравление
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Комментариев (1)
ШКИПЕР*    10.04.2018, 11:35
Оценка:  0
ШКИПЕР*
в 14 так бухать??
будущее предсказано
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