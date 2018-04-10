Отмечали Пасху: на Волыни школьник впал в алкогольную кому

В больницу ребенка привезли уже без сознания.

В Волынской области 14-летний житель Маневицкого района в тяжелом состоянии попал в больницу, из-за отравления алкоголем.

Об этом сообщают Надзвичайні новини.

Ребенка в состоянии алкогольного опьянения привезли в Маневицкую центральную районную больницу вечером 8 апреля. Парень впал в кому из-за тяжелого отравления.

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“Мама ребенка, приехала с ним в больницу, не знает, как случилось, что ее сын принял столько алкоголя“, - говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля босой 2-летний мальчик гулял по Львову, пока мать отмечала Пасху.