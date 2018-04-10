Гиркин: ЛДНР не продержатся и суток, если РФ закроет границу

Также бывший главарь боевиков "предрекает", что через несколько лет из-за мигрантов локальные войны прокатятся по всему европейскому континенту.

Без действий отряда Гиркина в 2014 году - войны в Украине не было бы вовсе EPA/UPG

Если Россия закроет границу с оккупированными территориями, то так называемые ДНР и ЛНР самостоятельно не продержатся и суток.

Об этом в интервью изданию Экспресс газета рассказал бывший глава террористов ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

Читай также: Глава ЛНР поблагодарил Путина за поддержку

“Республики не могут быть сами по себе сколько-нибудь долгое время. Есть три варианта. Либо их придется присоединять к России, то есть официально брать под защиту. Либо будет реализован проект Новороссия, когда возникнет совершенно новое дружественное, но независимое государство. Есть и третий вариант - победит Украина при поддержке США… Если РФ, не дай бог, закроет границу, то ДНР и ЛНР прекратят свое существование в течение нескольких суток“, - заявил Гиркин, фактически развязавший войну на Донбассе.

Бывший главарь сепаратистов считает большой “ошибкой“ России прекращение активных боевых действий против Украины в 2014 году.

“Новороссии сейчас, по сути, нет, потому что в 2014 году под давлением Запада было принято решение об остановке наступления на украинском направлении. Это было неверным действием. Оно не принесло ничего кроме внешнеполитического поражения. Оно никак не избавило нас от санкций… Нужно идти минимум до Днепропетровска. Брать под свой контроль всю территорию, где живет преимущественно русское население“, - считает боевик.

Читай также: Гиркин рассказал, как главари ЛДНР ликвидировали своих конкурентов

Стоит напомнимть, 12 апреля 2014 года, в Славянск с отрядом российских диверсантов с территории РФ вошел Игорь Гиркин (Стрелков) -его ДРГ захватила городские отделения милиции и СБУ, а сам Гиркин объявил себя “и.о. командующего ополчением ДНР“.

Позже Гиркин сознался, что без его отряда кровопролитная война в Украине не началась бы: “Спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд“.

В августе 2014 года Гиркин попал в немилость к российским кураторам и был “уволен“ с должности “министра обороны ДНР“.

Как сообщалось в конце февраля, в ДНР распространяют слухи о полном закрытии границы с Украиной.

В конце марта Леонид Пасечник, главарь пророссийских наемников, захвативших власть в части Луганской области, заявил, что “опыт всенародного обсуждения“ пятилетней программы социально-экономического развития так называемой ЛНР поможет “вместе с Республиками Донбасса провозгласить обновленную Украину“.