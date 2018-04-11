В Николаеве убили экс-начальника таможни - СМИ

Артур Поляков пропал 3 апреля.

Бывший начальник Николаевской таможни Артур Поляков, пропавший без вести неделю назад, был убит. Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве.

Об этом сообщают Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре.

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“Убийца был должен Полякову крупную сумму денег – 50 тысяч евро плюс проценты по долгу. С возвратом денег возникли проблемы. В конце концов, должники все же назначили своему кредитору встречу – якобы чтобы вернуть долг. Во время встречи они избили экс-таможенника, а затем один из них задушил Полякова удавкой… Убийца – физически сильный мужчина, весом около 140 килограммов“, – говорится в сообщении.

Автомобиль погибшего Toyota Highlander был найден в одном из гаражных кооперативов.

Накануне правоохранители провели в Николаеве несколько обысков, связанных с убийством бывшего главного таможенника Николаевщины.

Артур Поляков пропал 3 апреля. Он уехал из дома по улице Севастопольской. У него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг – крупную сумму в иностранной валюте. Больше Поляков домой не вернулся.

Полиция открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ст.115 УК Украины).

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Артур Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 гг. До этого работал заместителем начальника Ягодинской таможни (на границе с Польшей), начальником Запорожской таможни. Он проработал в таможенных органах более 20 лет.

Напомним, 23 марта в Запорожье был задержан 17-летний убийца экс-депутата.