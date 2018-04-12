В винницкой школе ученик распылил газ: пострадали 6 детей

Из учебного заведения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей.

В Виннице в школе №9 на улице Брацлавский 12 апреля около 13:30 ученик распылил газ раздражающего действия во время ссоры со сверстником.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

“Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инцидента“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из учебного заведения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей. По предварительной информации, один школьник госпитализирован, еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в ноябре 2017 года в Киеве школьник отравил газовым баллончиком учительницу и одноклассников.