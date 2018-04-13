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В Звенигородке чиновник РГА совершил суицид

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Власенко написал прощальное письмо коллегам и родным в котором обвинил их в своей смерти.
Самоубийцу нашли в его собственном кабинете
Самоубийцу нашли в его собственном кабинете

Глава финансового управления Звенигородской районной госадминистрации Черкасской области Вячеслав Власенко повесился в окне своего рабочего кабинета. 

Об этом сообщает ТСН.

По словам правоохранителей, мужчина завязал веревку на батарее в своем кабинете и, накинув петлю, выпрыгнул из окна.

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Отмечается, что тело 37-летнего чиновника обнаружил сторож администрации. Перед суицидом Власенко написал прощальное письмо коллегам и родным в котором обвинил их в своей смерти, а ночью разнес его по кабинетам сотрудников.

В полиции больше деталей о письме не рассказали, но известно, что мужчина просил свою мать не приезжать на похороны. Он также обвинял свое руководство в пропажи нескольких тысяч долларов своих сбережений.

Коллеги и близкие не понимают мотивов поступка чиновника. Некоторые сотрудники администрации утверждают, что в последнее время Власенко был мрачным и замкнутым. С родными он почти не общался, а на праздники отключил телефон. Власенко возглавлял отдел доходов райадминистрации, проработал 18 лет.

Сейчас полиция выясняет, был ли факт доведения до самоубийства.

Напомним, 7 марта в Коростене пытался застрелиться депутат облсовета.

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Теги: самоубийство. чиновник, Черкасская область
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