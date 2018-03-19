Самоубийство Волошина: опубликована переписка летчика

Переписка с неизвестным собеседником проливает свет на возможные причины самоубийства Владислава Волошина.

19 марта в Сети появились скрины переписки летчика Владислава Волошина, который покончил с собой. Переписка проливает свет на возможные причины суицида летчика.

Мысли о самоубийстве начали приходить летчику Волошину еще в феврале. Издание НикВести опубликовало шокирующую переписку погибшего с неизвестным собеседником, в которой он делится своими эмоциями.

"Я его не боюсь" - Владислав Волошин nikvesti.com

"Подожди, я у губера" nikvesti.com

Суицидальные наклонности, мысли не покидают уже неделю nikvesti.com

Подумай о себе. У тебя двое детей nikvesti.com

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Собеседнику Волошин отправил копии поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копии выводов проверки Госаудитслужбы скандальных ремонтных работ в аэропорту. Также стало известно, что Волошин хотел писать заявление на увольнение, но в ОГА ему продлили контракт.

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с*ко, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", - пишет Волошин.

Напомним, 19 марта в Николаеве герой Украины Власдислав Волошин, и.о директора аэропорта покончил с собой, выстрелив себе в голову. После выстрела Волошин оставался жив, вызвали скорую, однако летчик скончался.

Отметим, что Волошин заменил на посту директора аэропорта Михаила Галайко, которого поймали во время попытки дать часть взятки в размере 700 тысяч гривен губернатору Николаевской области Алексею Савченко. Общая сумма “вознаграждения“ должна была составить 2,5 млн гривен. Именно столько Галайко заплатил, чтобы выйти под залог.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко в своем Facebook написал, что опубликованная СМИ переписка касается именно прошлого руководства аэропорта, которое “творило на предприятиии непонятно что“.