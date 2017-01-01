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В Мукачево у ресторана устроили стрельбу и поножовщину

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В результате конфликта ранили двух 25-летних парней.
Полиция задержала трех нападавших парней
Полиция задержала трех нападавших парней
zk.npu.gov.ua

В городе Мукачево Закарпатской области трое мужчин недалеко от местного ресторана по улице Мира устроили драку с посетителями заведения, с применением пистолета и ножа.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Полицейские  установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и тремя неизвестными лицами “на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора“.

В результате конфликта, молодые ребята нанесли двум посетителям, 25-летним жителям села Верхняя Возница Мукачевского района, телесные повреждения с применением пистолета для отстрела резиновых пуль и ножом. После драки причастные к преступлению парни убежали.

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В ходе расследования правоохранители уголовной полиции Мукачево установили лиц, которые обоснованно подозреваются в хулиганстве. Ими оказались двое жителей села Клячаново Мукачевского района, в возрасте 18 и 20 лет и 24-летний житель районного центра. Травматический пистолет и раскладной нож, которым были нанесены непроникающие телесные повреждения, следователи изъяли.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. По делу ведется расследование.

Напомним, 11 апреля под Одессой в кафе устроили перестрелку и поножовщину.

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Теги: стрельба, Мукачево, поножевщина, драка, ресторан
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