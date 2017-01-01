В Мукачево у ресторана устроили стрельбу и поножовщину

В результате конфликта ранили двух 25-летних парней.

В городе Мукачево Закарпатской области трое мужчин недалеко от местного ресторана по улице Мира устроили драку с посетителями заведения, с применением пистолета и ножа.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Полицейские установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и тремя неизвестными лицами “на почве внезапно возникших неприязненных отношений возникла ссора“.

В результате конфликта, молодые ребята нанесли двум посетителям, 25-летним жителям села Верхняя Возница Мукачевского района, телесные повреждения с применением пистолета для отстрела резиновых пуль и ножом. После драки причастные к преступлению парни убежали.

Читай также: Во Львове парень в камуфляже устроил стрельбу

В ходе расследования правоохранители уголовной полиции Мукачево установили лиц, которые обоснованно подозреваются в хулиганстве. Ими оказались двое жителей села Клячаново Мукачевского района, в возрасте 18 и 20 лет и 24-летний житель районного центра. Травматический пистолет и раскладной нож, которым были нанесены непроникающие телесные повреждения, следователи изъяли.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. По делу ведется расследование.

Напомним, 11 апреля под Одессой в кафе устроили перестрелку и поножовщину.