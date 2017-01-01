В Закарпатье мужчина на Форде насмерть сбил 16-летнюю девушку

Водитель авто Форд Мондео совершил наезд на девушку, 2001 года рождения, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу, сообщили правоохранители.

В Закарпатской области на трассе Киев-Чоп возле села Ивановцы произошла авария, в результате которой погибла 16-летняя девушка. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщает местное издание Мukachevo.net.

По предварительной информации, водитель авто Форд Мондео, житель Хуста, 1990 года рождения, совершил наезд на девушку, 2001 года рождения, жительницу села Ивановцы, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Отмечено, что девушка от полученных травм скончалась по дороге в больницу.

"Приезда следователей водитель дождался на месте ДТП. Сейчас его доставляют в больницу для медосвидетельствования на содержание алкоголя в крови", - говорится в сообщении.

По факту аварии в полиции начали следствие, открыто уголовное производство. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все детали ДТП.

Ранее сообщалось, что умерла 23-летняя жительница Херсона Марина Арустамова, которую недавно в центре Киева сбила машина с прокурором НАБУ за рулем.

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