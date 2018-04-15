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Порошенко похвалил украинских военных

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За последние четыре года удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе.
Украинские военные
Украинские военные
facebook.com/petroporoshenko

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали одной из самых эффективных армий в Европе. Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 15 апреля.

 

В частности, глава государства отметил, что за последние четыре года удалось не просто возродить украинскую армию, но и превратить ВСУ на одну из самых эффективных армий в Европе.

"Очередное подтверждение этому - участие группы украинских десантников в курсе с контр-штурмовых действий S.W.A.T. в Республике Польша. Именно наши военные, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины на Востоке, показали лучшие результаты. Горжусь нашими военными!" – добавил Порошенко.

Напомним, 12 апреля Министр обороны Украины Степан Полторак провел рабочую поездку в отдельные подразделения Вооруженных сил Украины для проверки их боевых возможностей.

 

 

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Теги: армия и вооружение, Порошенко, армия, военные, Украинская армия, ВСУ
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Комментариев (1)
SS-TOTENKOPF    15.04.2018, 17:03
Оценка:  0
SS-TOTENKOPF
кто хочет умереть за вальцмана награждается посмертно вонючей конфеткой
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