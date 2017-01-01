В Харькове мужчина убил продавщицу магазина бутылкой

Преступник задержан. Женщина скончалась, поскольку потеряла много крови - видимо, пострадавшую обнаружили слишком поздно.

В Харькове правоохранители задержали 42-летнего жителя города Люботин, который убил женщину одном из магазинов Основянского района. Об этом сообщила пресс-служба харьковской полиции на своей странице в Facebook.

Убийство произошло 14 апреля. Следователи выяснили, что в магазине произошел конфликт между продавщицей и покупателем. Во время ссоры злоумышленник схватил стеклянную бутылку и нанес женщине несколько ударов. Он забрал из кассы около 600 гривен, после чего скрылся.

Мужчина убил женщину бутылкой facebook.com/police.kharkov

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Потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована, однако из-за большой кровопотери 55-летняя женщина скончалась.

Убийцу вычислили и задержали по горячим следам. Открыты уголовные производства по п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.4 ст. 187 (разбой) УК. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, 13 марта вВ Киеве покупатель устроил стрельбу в магазине, ранил женщину.