В Украину запретили ввоз еще 7 российских книг

Среди запрещенных, в частности, "творения" с такими названиями: Эксперимент "Украина". Недоразумение длиною в столетие и Исповедь российского добровольца .

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввозить на территорию страны еще семь российских изданий.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В частности, перечень пополнили еще семь российских книг - теперь в списке запрещенных публикаций 166 российских изданий, также в списке две книги из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четыре - из Украины.

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В список внесены книги: Под грифом “Любой ценой“ и Радикальный удар (Альберт Байкалов), Эксперимент “Украина“. Недоразумение длиною в столетие (Виктор Зуев), Исповедь российского добровольца (Юрий Горошко), Славянский разлом. Украинско-польское иго в России (Александр Пыжиков), Война на Донбассе. Оружие и тактика (Александр Широкорад) и Водоворот. Украинский? Осознание. Записки наивного обывателя (Виталий Шиловский).

Таким образом до 172 увеличился перечень запрещенных изданий, содержание которых направлено против суверенитета и территориальной целостности Украины, на пропаганду насилия и разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Напомним, в марте запретили еще 19 российских книг.