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ЛНР показала "обстрелянные" танки и грузовики к параду 9 мая

Спецтема: Война на Донбассе
Комментариев: 4
В качестве "доказательств" обстрела представители террористической организации ЛНР показали танк Т-34.
ЛНР показала "обстрелянные" танки и грузовики к параду 9 мая
© lug-info.com
Фото 1/14
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
  • ЛНР показала "последствия обстрела"
ЛНР показала "обстрелянные" танки и грузовики к параду 9 мая
ЛНР показала "последствия обстрела"
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Сепаратисты утверждают, что ВСУ обстреляли Луганск, в результате чего повреждения получила военная технику, которую готовят для участия в параде ко Дню победы 9 мая.

Такое заявление сделал представитель “Народной милиции ЛНР“ Андрей Марочко, передает один из новостных сайтов непризнанной “республики“.

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“ВСУ целенаправленно произвели обстрел места расположения техники Народной милиции, чтобы сорвать проведения парада 9 мая“, - заявил он.

На фото, в частности, есть советский танк Т-34 без видимых повреждений, несколько разбитых грузовиков, а также разгромленная палатка.

Члены ЛНР позвали на место инцидента представителей СММ ОБСЕ. Обращаясь к наблюдателям, Марочко сказал: “Нам бы очень хотелось, чтобы вы в своих отчетах отразили достоверную и правдивую информацию, поскольку танк Т-34, который находится на заднем плане, он не пострадал во Вторую мировую войну, когда были фашисты, а сейчас как раз из-за действий вооруженных сил Украины он пострадал“.

В свою очередь, штаб АТО пишет, что боевики выдают за последствия обстрела пожар в грузовике с боеприпасами, в результате которого сдетонировал боекомплект.

Отметим, что ЛНР и ДНР не первый раз устраивают военные парады на 9 мая со старой и современной техникой, хотя ОБСЕ считает это нарушением соглашений об отводе вооружений.

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Теги: ЛНР, обстрел, Луганск, сепаратисты, боевики, военная техника
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Комментариев (4)
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AloneInNight    17.04.2018, 13:11
Оценка:  +1
AloneInNight
Рассказывают про 152мм и даже воронок нет?
Ну вытянули двигло из Т-34, сожгли пару палаток и грузовиков.
А при чем тут ВСУ?
energoura    17.04.2018, 12:56
Оценка:  +2
energoura
Трамп сцу.. а томогавка дав мабуть)))
Глод    17.04.2018, 12:38
Оценка:  0
Глод
Чем же Луганск обстреляли? Это ж не Донецк - он далеко от линии разграничения.
slocum    17.04.2018, 12:44
Оценка:  +3
slocum
На фото вообще лагерь в поле, а не город.
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