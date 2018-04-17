ЛНР показала "обстрелянные" танки и грузовики к параду 9 мая

В качестве "доказательств" обстрела представители террористической организации ЛНР показали танк Т-34.

Сепаратисты утверждают, что ВСУ обстреляли Луганск, в результате чего повреждения получила военная технику, которую готовят для участия в параде ко Дню победы 9 мая.

Такое заявление сделал представитель “Народной милиции ЛНР“ Андрей Марочко, передает один из новостных сайтов непризнанной “республики“.

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“ВСУ целенаправленно произвели обстрел места расположения техники Народной милиции, чтобы сорвать проведения парада 9 мая“, - заявил он.

На фото, в частности, есть советский танк Т-34 без видимых повреждений, несколько разбитых грузовиков, а также разгромленная палатка.

Члены ЛНР позвали на место инцидента представителей СММ ОБСЕ. Обращаясь к наблюдателям, Марочко сказал: “Нам бы очень хотелось, чтобы вы в своих отчетах отразили достоверную и правдивую информацию, поскольку танк Т-34, который находится на заднем плане, он не пострадал во Вторую мировую войну, когда были фашисты, а сейчас как раз из-за действий вооруженных сил Украины он пострадал“.

В свою очередь, штаб АТО пишет, что боевики выдают за последствия обстрела пожар в грузовике с боеприпасами, в результате которого сдетонировал боекомплект.

Отметим, что ЛНР и ДНР не первый раз устраивают военные парады на 9 мая со старой и современной техникой, хотя ОБСЕ считает это нарушением соглашений об отводе вооружений.