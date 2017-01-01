В Сумах мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой трубы из-за долгов по зарплате

Предприятие задолжало сотруднику котельной зарплату, и он решил добиться выплаты долга самым радикальным образом.

Мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой высоты, если ему не выплатят зараплату скриншот из видео

В Сумах 34-летний работник котельной залез на 30-метровую трубу и угрожал спрыгнуть оттуда, если руководство не выплатит ему долги по зарплате. Об этом в среду, 18 апреля, сообщила ТСН.

Читай также: В Киеве спецназ снял с крыши мужчину, который махал руками и угрожал спрыгнуть.

Мужчина провел на трубе час, крича, что прыгнет вниз, если деньги сегодня не отдадут. На место вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Сотрудники чрезвычайных служб уговаривали мужчину спуститься добровольно, и наконец им это удалось. Сейчас мужчину доставили в больницу, а правоохранители выясняют детали произошедшего и размер суммы, которую предприятие задолжало.

Отмечается, что два года назад, на этом же предприятии и даже на этой же трубе таким же образом протестовал другой сотрудник – и добился выплаты зарплаты.

Напомним, в августе 2017 под Киевом пьяная женщина угрожала спрыгнуть с 30-метровой башни. Патрульные удерживали женщину, пока спасатели с помощью специального оборудования не спустили ее вниз.