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В Сумах мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой трубы из-за долгов по зарплате

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Предприятие задолжало сотруднику котельной зарплату, и он решил добиться выплаты долга самым радикальным образом.
Мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой высоты, если ему не выплатят зараплату
Мужчина угрожал спрыгнуть с 30-метровой высоты, если ему не выплатят зараплату
скриншот из видео

В Сумах 34-летний работник котельной залез на 30-метровую трубу и угрожал спрыгнуть оттуда, если руководство не выплатит ему долги по зарплате. Об этом в среду, 18 апреля, сообщила ТСН.

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Мужчина провел на трубе час, крича, что прыгнет вниз, если деньги сегодня не отдадут. На место вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Сотрудники чрезвычайных служб уговаривали мужчину спуститься добровольно, и наконец им это удалось. Сейчас мужчину доставили в больницу, а правоохранители выясняют детали произошедшего и размер суммы, которую предприятие задолжало.

Отмечается, что два года назад, на этом же предприятии и даже на этой же трубе таким же образом протестовал другой сотрудник – и добился выплаты зарплаты.

Напомним, в августе 2017 под Киевом пьяная женщина угрожала спрыгнуть с 30-метровой башни. Патрульные удерживали женщину, пока спасатели с помощью специального оборудования не спустили ее вниз. 

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Теги: Сумы, долги по зарплате, мужчина, угроза, котельная
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