Власть судит миллионы украинцев: Янукович написал "обращение президента"

Беглец прислал "открытое обращение к украинцам", обвинив действующую власть в сдаче Крыма и расстреле Небесной сотни.

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который был лишен звания президента и бежал в РФ прислал украинцам письмо, в котором прокомментировал судебный процесс над ним. При этом письмо было озаглавлено как “Открытое обращение Президента Украины В.Ф Януковича...“.

Письмо опубликовал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, сообщает ТСН.

“Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переход к дебатам. Это показывает, что не зря в этом процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела - и назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам - Луценко и Порошенко“, - пишет беглый политик.

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Янукович считает, что суд очень спешит, поскольку правда, сказанная свидетелями в деле, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями.

К тому же, Якукович недоволен тем, что из заявленных его защитой свидетелей допросили лишь пятерых людей – двух крымчан и трех чиновников – Леонида Кожару, Михаила Добкина и Юрия Ильина.

Помимо того, беглец заявил, что нынешняя власть держится на “лживых историях про мирный Майдан, кровавого диктатора и сепаратистов Донбасса“.

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“Ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыму, а затем пролили кровь тысяч украинцев в Донбассе - регионе, который не признал их. То, что происходит в стране - агония нынешнего режима. Это их животный страх быстрого краха. они понимают, что, потеряв власть, они появятся ли не перед судом, а перед гневом украинского народа “, - написал Янукович.

Письмо Януковича tsn.ua

Напомним, 18 апреля экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин во время допроса по делу Януковича заявил, что считает, что в феврале 2014 года экс-президент “должен был остаться и умереть“, а не покидать территорию Украины.