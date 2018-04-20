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Власть судит миллионы украинцев: Янукович написал "обращение президента"

Комментариев: 5
Беглец прислал "открытое обращение к украинцам", обвинив действующую власть в сдаче Крыма и расстреле Небесной сотни.
Янукович обвиняет действующую власть в сдаче Крыма и расстреле Небесной Сотни
Янукович обвиняет действующую власть в сдаче Крыма и расстреле Небесной Сотни
EPA/UPG

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который был лишен звания президента и бежал в РФ прислал украинцам письмо, в котором прокомментировал судебный процесс над ним. При этом письмо было озаглавлено как  “Открытое обращение Президента Украины В.Ф Януковича...“.

Письмо опубликовал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, сообщает ТСН.

“Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переход к дебатам. Это показывает, что не зря в этом процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела - и назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам - Луценко и Порошенко“, - пишет беглый политик.

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Янукович считает, что суд очень спешит, поскольку правда, сказанная свидетелями в деле, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями.

К тому же, Якукович недоволен тем, что из заявленных его защитой свидетелей допросили лишь пятерых людей – двух крымчан и трех чиновников – Леонида Кожару, Михаила Добкина и Юрия Ильина.

Помимо того, беглец заявил, что нынешняя власть держится на “лживых историях про мирный Майдан, кровавого диктатора и сепаратистов Донбасса“.

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“Ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыму, а затем пролили кровь тысяч украинцев в Донбассе - регионе, который не признал их. То, что происходит в стране - агония нынешнего режима. Это их животный страх быстрого краха. они понимают, что, потеряв власть, они появятся ли не перед судом, а перед гневом украинского народа “, - написал Янукович.

 

Письмо Януковича
Письмо Януковича
tsn.ua

 

Напомним, 18 апреля экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин во время допроса по делу Януковича заявил, что считает, что в феврале 2014 года экс-президент “должен был остаться и умереть“, а не покидать территорию Украины. 

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Теги: Украина, Янукович, обращение, письмо
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Комментариев (5)
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Huper!    20.04.2018, 14:57
Оценка:  +1
Huper!
Интересно до какого года он будет себя считать президентом))
Woodbrother    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +1
Woodbrother
ПроФФесор видимо забыл, что это именно он подписал предательские харьколвские соглашения, что это именно он развалили армию и СБУ, а контрразведку вообще разогнал. Забыл проФФесор и про продление пребывания ЧФ россии в севастополе на 45 лет .Память у беглеца прохудилась.
Gaib    20.04.2018, 14:49
Оценка:  +1
Gaib
ну так правильно - именно Харьковские соглашения и флот в севастополе поддерживали те миллионы, которые за него голосовали
Gaib    20.04.2018, 14:49
Оценка:  0
Gaib
а вы можете перечислить сколько всего разрушено после него?
slocum    20.04.2018, 14:52
Оценка:  -2
slocum
Россией? Все ОРДЛО. Крым не разрушен, но разграблен.
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