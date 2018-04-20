Ужасное состояние Харьковской больницы шокировало сеть
В Харькове в некоторых больницах состояние помещений особенно плачевно. В ХГБ № 1 расположенной на улице Привокзальная, 13, срочного ремонта требуют стены, потолок, санузлы учреждения.
Об этом свидетельствует видео, обнародованное Людмилой Назаровой в сообществе Харьков - между будущим и прошлым в Facebook.
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“Сюда отправляют больных на лечение. Медперсонал и больные данного учреждения просят помощи, распространять видео, чтобы наконец-то обратили внимание на проблему“, - написала она.
Видео активно комментируют в сети.
“Думаю, многое зависит от главврача больницы. Деньги из бюджета выделяются, а куда идут - мы не знаем“, - пишут харьковчане.
“Не знаю, от кого это зависит, но больницы в Харькове очень сильно отличаются в плане ремонта. Зимой была на консультации в 31-й больнице - состояние идеальное, евроремонт“, - отмечают пользователи.
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Стоит отметить, что также уже неоднократно в сети публиковались фото с попыткой привлечь внимание к проблеме - условиям в областной клинической инфекционной больнице № 22, расположенной на проспекте Героев Сталинграда в Харькове.
Напомним, в феврале ужасное состояние Лукьяновского СИЗО показали журналистам.