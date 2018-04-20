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В Днепре умер раненый на Донбассе военный

Комментариев: 1
В больницу 20-летний военный с Вольногорска был доставлен в коме, с тяжелыми ранениями, полученными от взрыва на Донбассе. Травмы были несовместимы с жизнью, врачи зафиксировали смерть головного мозга.
Погибший боец Азова был наводчиком гаубицы в полку
Погибший боец Азова был наводчиком гаубицы в полку

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова в пятницу, 20 апреля, от тяжелого ранения, полученного на Донбассе, умер 20-летний военный с Вольногорска (Днепропетровская область). Об этом со ссылкой на лечебное учреждение сообщает Радио Свобода.

По словам медиков, в больницу он был доставлен в коме, с тяжелыми ранениями, полученными от взрыва. Травмы были несовместимы с жизнью, врачи зафиксировали смерть головного мозга.

Как рассказали в медучреждении, боец был одним из тех шести раненых военнослужащих, которых доставили в больницу 18 апреля 2018 года.

В свою очередь в полку Азов Национальной гвардии Украины сообщили, что погибший, Евгений Хоменко с позывным Подгон, служил в гаубичном дивизионе полка, был наводчиком гаубицы. В ряды полка вступил в 2016 году, тогда ему было 19 лет. Юноша не дожил около месяца до своего 21-летия.

Ожидается, что прощание с бойцом состоится 22 апреля в его родном Вольногорске, на площади возле Дворца культуры.

Напомним, 18 апреля сообщалось, что на Донбассе погиб боец ВСУ, а еще три получили ранения.

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Теги: Днепр, донбасс, военные, военный, умер, ранение, Азов, АТО на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    20.04.2018, 19:39
Оценка:  -2
flacon9havi
Яка ж тут амністія?
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