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Обострение на Донбассе: в АТО погиб военный

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Сепаратисты применяли запрещенные минскими соглашениями вооружение, украинские войска понесли потери, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Сепаратисты использовали танки
Сепаратисты использовали танки
EPA/UPG

За прошедшие произошло 47 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погиб один военнослужащий, двое получили ранения и еще двое травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сепаратисты применяли запрещенные минскими соглашениями вооружение, такие как 120-мм минометы и танки, как в донецком, так и луганском направлении, рассказали в штабе.

"Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неуклонно придерживаться минских договоренностей по всей линии разграничения сторон", - подчеркивается в собщении.

Напомним, в штабе АТО 17 апреля сообщили, что на линии разграничения сторон на Донбассе резко обострилась ситуация.
 
 
 

 

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, новости Донбасса, АТО на востоке Украины
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