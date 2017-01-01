Обострение на Донбассе: в АТО погиб военный

Сепаратисты применяли запрещенные минскими соглашениями вооружение, украинские войска понесли потери, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

За прошедшие произошло 47 обстрелов позиций украинских военных, в результате чего погиб один военнослужащий, двое получили ранения и еще двое травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сепаратисты применяли запрещенные минскими соглашениями вооружение, такие как 120-мм минометы и танки, как в донецком, так и луганском направлении, рассказали в штабе.

"Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей продолжают неуклонно придерживаться минских договоренностей по всей линии разграничения сторон", - подчеркивается в собщении.

Напомним, в штабе АТО 17 апреля сообщили, что на линии разграничения сторон на Донбассе резко обострилась ситуация.