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Порошенко объяснил рост ценности паспорта Украины

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Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты оценили открытие границ с ЕС, отметил президент.
Порошенко и президент Словакии во время празднования безвиза Украины с ЕС
Порошенко и президент Словакии во время празднования безвиза Украины с ЕС

Ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом, написал президент Петр Порошенко в Twitter.

“Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира компании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев“, - написал Порошенко.

Ранее также сообщалось, что украинский паспорт поднялся на 21 пункт и занял 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает “ценность“ гражданства в 199 странах и территориях мира. 
 
 
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Теги: Украина, рейтинг, паспорт, Порошенко, безвизовый режим
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Комментариев (1)
Конфузий    22.04.2018, 11:19
Оценка:  0
Конфузий
Вместо того, чтобы помочь людям обустроить достойную жизнь в своей стране, Порошенко помогает им свалить из страны и рассказывает, насколько увеличилась возможность бросить свою Родину.
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