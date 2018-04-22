Нардеп нарушил ПДД, был оштрафован и пожаловался, что это не как в Европе

Нардеп от ББП Владимир Арьев и вице-спикер ПАСЕ считает, что перекрывать улицы и штрафовать за это - не по-европейски.

Народный депутат и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев написал в своем Facebook жалобу на полицейских после того, как он был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.

Народный избранник рассказал, что ехал из больницы в то время, как Крещатик был перекрыт с самого утра. “Разворачиваюсь на перекрестке - формально не прав. И сразу попадаю на патрульных“, - пожаловался он.

Арьев утверждает, что в Европе, когда перекрывают магистрали, выставляют соответствующие знаки, а полиция помогает объезжать перекрытые участки.

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“Мы все надеялись, что так будет и у нас, когда объявили кредо новой полиции - помогать, а не наказывать. К сожалению, все возвращается к старому доброму карательному стилю. Штраф, безусловно, заплачу - с чисто формальной точки зрения я нарушил. Денег не жалко, жалко разочаровываться в том, что считал необратимой реформой“, - аргументирует народный депутат. Он даже тэгнул в своей публикации министра внутренних дел Арсена Авакова, “потому что может вдруг посчитаете что нужно что-то подкорректировать“.

Версия Арьева - он "формально" нарушил facebook.com/volodymyr.ariev

Эта публикация вызвала много “шума“ в соцсетях, причем мнения пользователей разделились. Одни принимают точку зрения Арьева, что новая патрульная полиция перенимает методы ГАИ, другие же считают, что нардеп считает себя небожителем и обнаглел от своей неприкосновенности, а правоохранители действовали четко по закону.

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Тем временем, полицейский Oleksiy Biloshytskiy опубликовал в своем Facebook видео с камер наблюдения, которое доказывает вину Арьева.

Как Арьев нарушил правила 0:00 / 00:25

“Просматривая видео, мы можем увидеть, что водители других транспортных средств, выполняя требования ПДД, осуществляют поворот направо и только господин Арьев, как член ПАСЕ (одним из принципов деятельности которой является обеспечение верховенства права) решает осуществить разворот в неустановленном месте, создавая препятствие для других участников движения и заставляя их изменить скорость движения. По моему мнению, - это достаточно грубое нарушение не только ПДД, но и прав других граждан-участников дорожного движения“, - написал он.

Как отметил Билошицкий, на самом деле нардепа за такое нарушение могли лишить прав, если бы дело квалифицировали по ч. 4 ст. 122 КУоАП. Однако патрульные ограничились протоколом за невыполнение требований дорожного знака, который запрещал осуществления поворота (ч. 1 ст. 122 КУоАП), за что предусмотрен штраф - 255 грн.

За что оштрафовали Арьева facebook.com/volodymyr.ariev

После скандала Арьев дописал, что он якобы говорил по телефону с начальником патрульной полиции Евгением Жуковым (Позывной Маршал). Он также утверждает, что штраф за нарушение ПДД уже оплатил через shtrafua.com.

“Мы очень хорошо поговорили. Он пообещал, что учтет замечания в работе службы, а я сказал, что не буду сравнивать патруль с ГАИ“, - отметил он.

Напомним, в январе народный депутат от БПП Александр Спиваковский пожаловался в Фейсбуке на действия патрульных после того, как он припарковался на месте для инвалидов у магазина Эпицентр в Херсоне.