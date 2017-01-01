Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области прокурор насмерть сбил пешехода

Комментариев: 0
По данным журналиста, прокурор был пьян.
29-летний прокурор задавил пешехода
29-летний прокурор задавил пешехода
depositphotos.com

В селе Торчиновичи (Львовская область) прокурор Мостисской районной прокуратуры совершил наезд на пешехода. О самом ДТП сообщила пресс-служба полиции, а журналисты выяснили, кто именно был за рулем автомобиля.

Читай также: Экс-прокурор устроил в Харькове ДТП и сбежал

Это произошло в субботу около 21:50 на дороге Львов-Самбор-Ужгород. От полученных травм пешеход - местный житель 1954 г.р. - погиб на месте.

По данным полиции, за рулем ВАЗ-2114  был 29-летний житель города Самбор. Этот мужчина, а также пассажир получили телесные повреждения.

О том, что за рулем автомобиля находился именно прокурор, первой сообщила 21 апреля журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая. Она утверждает, что прокурор был нетрезвый, алкотестер показал 1,2 промилле в крови.

В комментарии изданию Zaxid.Net прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил, что за рулем был местный прокурор, однако отказался сообщить детали. Квяткивский пообещал обнародовать все подробности этого дела в понедельник, 23 апреля.

Поделись:
Теги: ДТП, Львовская область, прокурор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь