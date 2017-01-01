Во Львовской области прокурор насмерть сбил пешехода

По данным журналиста, прокурор был пьян.

В селе Торчиновичи (Львовская область) прокурор Мостисской районной прокуратуры совершил наезд на пешехода. О самом ДТП сообщила пресс-служба полиции, а журналисты выяснили, кто именно был за рулем автомобиля.

Читай также: Экс-прокурор устроил в Харькове ДТП и сбежал

Это произошло в субботу около 21:50 на дороге Львов-Самбор-Ужгород. От полученных травм пешеход - местный житель 1954 г.р. - погиб на месте.

По данным полиции, за рулем ВАЗ-2114 был 29-летний житель города Самбор. Этот мужчина, а также пассажир получили телесные повреждения.

О том, что за рулем автомобиля находился именно прокурор, первой сообщила 21 апреля журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая. Она утверждает, что прокурор был нетрезвый, алкотестер показал 1,2 промилле в крови.

В комментарии изданию Zaxid.Net прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил, что за рулем был местный прокурор, однако отказался сообщить детали. Квяткивский пообещал обнародовать все подробности этого дела в понедельник, 23 апреля.