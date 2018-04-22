ДНР хочет судить НАТО в Гааге, собирает "доказательства"

Сепаратисты не исключают “привлечения военнослужащих к ответственности как причастных к гибели мирных жителей“.

Сепаратисты собирают доказательств для возбуждения уголовного дела против военнослужащих НАТО. Такое заявление сделал “заместитель командующего оперативным командование ДНР“ Эдуард Басурин в воскресенье, 22 апреля.

“В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге“, — сказал он.

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о присутствии на Донбассе офицеров североатлантического альянса.

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Отметим, что никаких доказательств участия военных НАТО в конфликте на Донбассе и в боевых действиях против россиян и коллаборантов из ЛДНР нет, зато есть ряд голословных заявлений - например, на прошлой прошлой неделе в “МГБ ЛНР“ рассказали, что получили “поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО“, в состав которой якобы входят граждане Норвегии, Канады, Латвии и Дании. Их сепаратисты обвиняют в подготовке диверсионных групп ВСУ (хотя тот факт, что инструкторы НАТО и так учат украинских военных, секретом и тем более преступлением не является).

Однако“ чекисты“ ДНР пошли дальше - они не исключают “привлечения военнослужащих к ответственности как причастных к гибели мирных жителей“.