Переключиться на мобильную версию

ДНР хочет судить НАТО в Гааге, собирает "доказательства"

Комментариев: 3
Сепаратисты не исключают “привлечения военнослужащих к ответственности как причастных к гибели мирных жителей“.
ДНР хочет завести "уголовное дело" на военных НАТО
ДНР хочет завести "уголовное дело" на военных НАТО
EPA/UPG

Сепаратисты собирают доказательств для возбуждения уголовного дела против военнослужащих НАТО. Такое заявление сделал “заместитель командующего оперативным командование ДНР“ Эдуард Басурин в воскресенье, 22 апреля.

“В настоящее время мы ведем сбор обвинительных фактических материалов для рассмотрения следственными органами республики вопросов возбуждения уголовного дела по соучастию натовцев в военных преступлениях и направлении их в международные судебные инстанции вплоть до международного суда в Гааге“, — сказал он.

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о присутствии на Донбассе офицеров североатлантического альянса.

Читай также: “Жительница Дебальцево“ рассказала LifeNews о танцующих неграх И

Отметим, что никаких доказательств участия военных НАТО в конфликте на Донбассе и в боевых действиях против россиян и коллаборантов из ЛДНР нет, зато есть ряд голословных заявлений - например, на прошлой прошлой неделе в “МГБ ЛНР“ рассказали, что получили “поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО“, в состав которой якобы входят граждане Норвегии, Канады, Латвии и Дании. Их сепаратисты обвиняют в подготовке диверсионных групп ВСУ (хотя тот факт, что инструкторы НАТО и так учат украинских военных, секретом и тем более преступлением не является).

Однако“ чекисты“ ДНР пошли дальше - они не исключают “привлечения военнослужащих к ответственности как причастных к гибели мирных жителей“.

Поделись:
Теги: ДНР, НАТО, боевики, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
arahimary    22.04.2018, 17:32
Оценка:  +2
arahimary
Че, Эдику снова посылка из Аргентины перепала ?С Марочкой хоть поделился-то?
direktor_b    22.04.2018, 17:20
Оценка:  +5
direktor_b
Есть видео сепаратиста с позывным ,,Сопля,,который заявляет,что видел афроамериканца с большим прибором...это нужно приобщить к делу...
BOM-BOM    22.04.2018, 17:13
Оценка:  +4
BOM-BOM
Так это после взятия Лондона, не раньше
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь