Сутки в АТО: 30 обстрелов, пострадавших нет

Сепаратисты продолжают нарушать минские соглашения, применяя запрещенное оружие, заявили в штабе антитеррористической операции утром в понедельник.

За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 30 раз, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщат пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook утром в понедельник, 23 апреля.

Согласно сообщению, на луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов сепаратисты вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Новгородского и Луганского. Кроме этого, под Новгородским, Новоселовкой и Троицким применялись 82-мм минометы, гранатометы различных систем - в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки, крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие - по украинским позициям под Новгородским.

На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Талаковки. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие применялись по защитникам Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем, Гнутовым, Красногоровкой и Широкино, а стрелковое оружие - неподалеку Каменки. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

Ранее в ООН сообщили, что за четыре года боевых действий на востоке Украины, жертвами конфликта стали почти 12 тысяч мирных жителей. Более девяти тысяч получили ранения, и более 2,5 тысяч погибли.

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