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Минобороны отчиталось о прогрессе в переходе на стандарты НАТО

Комментариев: 2
По стандартам НАТО подготовлены 10 батальонов и 25 рот.
Более 1 тысячи национальных инструкторов прошли подготовку
Более 1 тысячи национальных инструкторов прошли подготовку
EPA/UPG

В Минобороны отчитались о нынешних результатах перехода на стандарты НАТО и сообщили, что в настоящее время по стандартам Альянса подготовлены 10 украинских батальонов и 25 рот.

Об этом сообщил секретарь Министерства обороны Александр Дублян, передает LB.ua.

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“Для подготовки в Вооруженных силах используется 668 стандартов НАТО и 975 отечественных стандартов. По стандартам НАТО подготовлены 10 батальонов и 25 рот, а также более 1 тысячи национальных инструкторов“, - заявил он.

Секретарь также добавил, что более 60% структур Генерального штаба проведены к структуре штабов НАТО и это предусматривает углубление практического сотрудничества.

Напомним, 18 апреля председатель Военного комитета НАТО заявил, что Альянс готов в дальнейшем оказывать поддержку Украине, в частности в вопросе предоставления оружия.

Ранее, 21 марта, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко и командующий Силами специальных операций НАТО Колин Килрейн договорились активизировать деятельность для дальнейшего развития украинских Сил спецопераций. 

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Теги: Минобороны, стандарты, НАТО
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Комментариев (2)
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МаксимУм    23.04.2018, 13:15
Оценка:  +1
МаксимУм
Вау! Я что то перехода не заметил...
kucher8888    23.04.2018, 13:36
Оценка:  0
kucher8888
переход возле ЦУМа
который закрыли и поставили светофор
и на ремонт которого уже что то списали

так и здесь СТАНДАРТЫ никто не видел но они есть и бабло уже списали
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