В Кабмине рассказали, как изменились зарплаты госслужащих

Госслужащим, которые знают и используют в работе иностранные языки сократили специальные надбавки. Также без надбавок остались кандидаты и доктора наук.

В Украине была введена новая модель оплаты труда для государственных служащих. В частности, был ликвидирован ряд надбавок, зато увеличены основные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В частности, такие данные содержит Отчет о выполнении в 2017 году Стратегии реформирования государственного управления на 2016-2020.

"Во исполнение Закона О государственной службе в 2017 году ликвидировано надбавки за знание и использование в работе иностранного языка, доплату за ученую степень кандидата или доктора наук, надбавку за почетное звание заслуженный, - говорится в отчете.

Также отмечается, что в период до 2020 года должностные оклады должны полностью заместить стимулирующие выплаты и создать равные условия оплаты в рамках одной группы государственных служащих.

Также в отчете сообщается, что согласно данным независимого исследования, Украина имеет конкурентный уровень заработных плат госслужащих на местном уровне. На центральном же уровне, особенно на руководящих должностях, размер заработной платы на госслужбе значительно ниже, чем в частном секторе.

Также в докладе сообщается, что на 2019 год новая комплексная система оплаты труда. Отмечается, что задачей новой системы станет приведение оплаты труда госслужащих в соответствие с нормами Закона Украины О государственной службе.

Ранее сообщалось, что депутаты изменили закон о госслужбе.

Напомним, недавно стало известно, когда минималка украинцев вырастет до 6,2 тысяч.

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