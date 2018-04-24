Появилось видео взлета украинского Ан-77

Прототип украинского Ан-77 вылетел в Анталию, где примет участие в Eurasia Airshow. Самолет может перевозить крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолеты, личный состав.

Появилось новое видео прототипа самолета Ан-77 в турецкий город Анталия. Ролик в понедельник, 23 апреля, был опубликован на странице государственного концерна Антонов в соцсети Facebook.

Отмечается, что в Анталии воздушное судно примет участие в Eurasia Airshow.

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К слову, Ан-77 - глубокая модернизация винтовентиляторного среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70 с новой авионикой и двигателями взамен российских.

Взлет Ан-77 0:00 / 00:52

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Напомним, в марте было опубликовано видео полета самого большого в мире транспортного самолета Ан-225 Мрия после ремонта и модернизации.