На журналистов 1+1 напали возле дома министра

Прямо напротив загородного дома министра финансов на съемочную группу напали агрессивно настроенные мужчины. Журналистов пытались душить и сбивать автомобилем.

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В Сети появилось видео нападения на съемочную группу канала 1+1 у загородного дома министра финансов Данилюка. Ролик во вторник, 24 апреля, опубликован на сервисе Youtube.

В свою очередь, пресс-служба 1+1 сообщила, что нападение на журналистов программы Гроші было совершено в субботу, 21 апреля, у загородного дома министра финансов Александра Данилюка в закрытом коттеджном городке Золоче (Золотые ворота) под Киевом.

Сами журналисты утверждают, что съемкам программы мешали неизвестные, представившиеся охранниками.

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“Они пытались выбить телефоны из рук корреспондента Грошей Игоря Колтунова. Впоследствии к ним присоединился якобы председатель элитного городка, представившийся Александром Шуруповым. Он схватил оператора и журналиста за горло и душил их, что видно на обнародованных кадрах, которые удалось сохранить после нападения“, - говорится в сообщении пресс-службы.

Более того, впоследствии мужчина, представившийся Шуруповым, пытался сбить журналистов автомобилем.

“А дальше прямо напротив дома министра финансов Данилюка этот агрессивный человек на джипе трижды пытался сбить оператора! И все это чтобы украинцы не увидели роскошное жилье госслужащего“, - рассказал журналист программы Гроші Игорь Колтунов.

Редакция программы Гроші расценивает происшествие как покушение на жизнь журналистов и препятствование их законной профессиональной деятельности. Сообщается, что сразу после инцидента журналисты обратились в полицию с заявлением о препятствовании журналистской деятельности.

Ранее на съемочную группу программы Схемы возле одного из ресторанов, где находились президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, напали сотрудники УГО.