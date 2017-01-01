В зоне АТО умер подполковник ВМС
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В районе выполнения боевых заданий на территории Донецкой области ушел из жизни старший офицер командования Военно-морских сил ВСУ подполковник Дмитрий Щепцов. Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook во вторник, 24 апреля.
“Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере еще в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей Батькивщине… Сильный духом и мужественный профессионал своего дела – таким флотский офицер навсегда останется в памяти военного моряка“, – говорится в сообщении.
Командование выразило соболезнования родным и близким подполковника Щепцова. При этом не утоянется, когда и в результате чего он скончался.
Напомним, в 2017-ом в АТО погиб полковник Нацгвардии Александр Бойко.