За два года законно посетили Крым 106 иностранных журналистов

Больше всего разрешений получили журналисты из России, Великобритании, Германии, Польши, Беларуси и Японии. В первом квартале 2018 года уже выдано 23 таких разрешения.

Специальные разрешения на въезд в аннексированный Крым за период с 2015 года по первый квартал 2018 года получили 106 иностранных журналистов. Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы Украины на запрос Центра информации о правах человека, опубликованном на сайте Центра во вторник, 24 апреля.

Согласно информации ведомства, в 2015 было выдано 8 таких разрешений, в 2016 году - 28, в 2017 году - 47, а в первом квартале 2018 года уже выдано 23 разрешения.

Разрешения выдавались во всех случаях обращений без исключения.

Больше всего разрешений получили журналисты из России (27), Великобритании (12), Германии (10) и Польши (9). Также за разрешениями обратились по 8 журналистов из Беларуси и Японии. В количестве от одного до семи получали разрешения журналисты из США, Австрии, Эстонии, Израиля, Ирландии, Испании, Литвы, Латвии, Чехии, Нидерландов, Франции и Швеции.

Напомним, в 2017 году почти 1500 иностранцам, в том числе более сотне артистов и деятелей культуры, был запрещен въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма.

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