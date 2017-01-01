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За два года законно посетили Крым 106 иностранных журналистов

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Больше всего разрешений получили журналисты из России, Великобритании, Германии, Польши, Беларуси и Японии. В первом квартале 2018 года уже выдано 23 таких разрешения.
Разрешения на въезд в аннексированный Крым получили 106 иностранных журналистов
Разрешения на въезд в аннексированный Крым получили 106 иностранных журналистов
dpsu.gov.ua

Специальные разрешения на въезд в аннексированный Крым за период с 2015 года по первый квартал 2018 года получили 106 иностранных журналистов. Об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы Украины на запрос Центра информации о правах человека, опубликованном на сайте Центра во вторник, 24 апреля.

Согласно информации ведомства, в 2015 было выдано 8 таких разрешений, в 2016 году - 28, в 2017 году - 47, а в первом квартале 2018 года уже выдано 23 разрешения.

Разрешения выдавались во всех случаях обращений без исключения.

Больше всего разрешений получили журналисты из России (27), Великобритании (12), Германии (10) и Польши (9). Также за разрешениями обратились по 8 журналистов из Беларуси и Японии. В количестве от одного до семи получали разрешения журналисты из США, Австрии, Эстонии, Израиля, Ирландии, Испании, Литвы, Латвии, Чехии, Нидерландов, Франции и Швеции. 

 
 

Напомним, в 2017 году почти 1500 иностранцам, в том числе более сотне артистов и деятелей культуры, был запрещен въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма.

 

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Теги: Крым, граница, Журналисты, разрешение, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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