Мафиози Труханов. Что раскопали на мэра Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов был членом опасной преступной группировки и владел долями в офшорных компаниях, говорится в расследовании BBC.

Британские журналисты заинтересовались личностью мэра Одессы Геннадия Труханова.

В Украине Труханова давно подозревают в разных преступлениях. То ему приписывали наличие российского гражданства, сейчас НАБУ подозревает его в коррупции.

Корреспондент.net собрал, что накопали на Труханова за рубежом.

Преступный клан

Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях, сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers.

Преступная группировка зарабатывала деньги на нефтяной промышленности. В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружия. "В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким", - отмечает ВВС.

"Они описывали убийства, которые были особенно жестокими. "Я продолжал бить его по голове, пока она не разломалась… Я убил его несколькими ударами”. Они были чрезвычайно жестокими", - вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино.

Кто в банде?

Отмечается, что банда была организована в соответствии со строгими мафиозными линиями, причем каждый член имел свою роль. В банде состояли: Александр Ангерт по прозвищу Дон Одессы. По информации полиции, однажды его посадили за убийство. Николай Фомичев, которого описывают, как "жестокого вооруженного человека". Геннадий Труханов - по словам Савино, он учил членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

Несмотря на имеющиеся доказательства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечает издание, не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено. Как отмечает ВВС, члены этой группировки "искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных денег в лондонском рынке недвижимости".

"Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем", - поясняет издание. Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги.

Согласно им, стало известно, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний - известных как Rubicon Group - с помощью Appleby. Некоторые из этих компаний использовали члены банды из Одессы, к которым, по утверждениям ВВС, принадлежал Труханов.

"The Paradise Papers указывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby", - говорится в расследовании BBC. Издание отмечает, что подобные юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если их компании принадлежат политикам или лицам, приближенным к политике. В то же время эти юридические компании могут позволить другим профессионалам делать соответствующие проверки вместо них. В Appleby делегировали эти проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру. Его сделали "уполномоченным представителем". Это означает, что он мог приводить новые компании в Appleby и поручаться за их владельцев.

Издание пишет, что эти действия легальны. Однако для работы системы необходимо, чтобы этот представитель был независимым и тщательным. В то же время, по информации издания, Попивкер женат на сестре главы группировки из Одессы Александра Ангерта. ВВС пишет, что представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике.

"Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby "Геннадий Труханов нам неизвестен", но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так", - отмечает ВВС.

Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентах. "Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания, ни я лично не были привлечены, ни раньше ни сейчас с клиентом или группой клиентов, когда их деятельность, источники и характер их предложенных операций были под сомнениями касательно их законности", - утверждает британский бухгалтер.

Кроме того, в комментарии ВВС, Труханов так же отрицал опубликованную журналистами информацию. Он отметил, что она "подрывает его честь, достоинство и репутацию".

Элитная недвижимость

Семье мэра Одессы Геннадия Труханова принадлежит трехкомнатная квартира в элитной лондонской новостройке, говорится в расследовании "Слідства.Інфо" и OCCRP.

Журналисты рассказали, что узнали о тайной лондонской квартире семьи Труханова из документов Paradise Papers. "Сама квартира семьи мэра, по данным журналистов Слідства.Інфо, имеет площадь 117 кв. м и состоит из двух спален, гостиной, кухни и двух балконов-террас", - отмечается в расследовании.

Квартира находится в новостройке под названием Чилтернс (Chilterns) на Паддингтон-стрит 24. В новостройке есть спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр и винный погреб.

"По данным британского реестра недвижимости, в мае 2016 года компания Peninsula Property Holdings SA, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI), заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона долларов) за квартиру на пятом этаже элитной новостройки", - говорится в расследовании.

Владельцы Peninsula Property неизвестны. Однако согласно документам Paradise Papers акционером компании является другая фирма с BVI - Squadra Azzura Corporation. "А уже акционерами этой компании, а следовательно, и владельцами лондонской квартиры является 51-летняя Татьяна Колтунова и 31-летняя Екатерина Труханова. Эти женщины являются соответственно женой (или экс-супругой) и дочерью одесского мэра Геннадия Труханова", - объясняет "Слідство.Інфо".

Журналисты рассказали, что посетили этот дом, но по словам консьержа, он никогда не слышал ни о Труханове, ни о его семье. Так же он не узнал их на фотографиях. "Я работаю здесь два года и я помню лица лучше имен. Лицо я бы узнал ... Есть несколько россиян (в здании), но украинцев никого нет", сказал консьерж.

Жена и дочь Труханова не имеют источников дохода, которые могли бы объяснить квартиру в Лондоне. Отмечается, что обе не имеют бизнеса за рубежом, который репортерам удалось бы идентифицировать.

"В Украине Колтунова и Труханова с 2008 по 2016 годы владели компанией "Цветочный пассаж", которая занимается арендой и другими операциями с недвижимостью в Одессе. Согласно данным из коммерческой базы Youcontrol, за все время существования прибыль "Цветочного пассажа"не превышал 180 000 гривен в год", - рассказывают журналисты.

Кроме того, жена мэра Одессы владеет долей местного телевидения, но в последние годы компания была убыточной. В своей официальной имущественной декларации Труханов не указывает данные о своей жене, хотя обязан это делать. Журналисты предполагают, что пара, вероятно, официально разведена, но они появляются вместе на публике.

Нефтемафия

Итальянская полиция вспоминала имя Труханова в отчете от 1998 года. В нем говорится, что "одесская группа, которую называют "Нефтемафия", контролирует транзит нефти через Одесский порт за пределы Украины и часто организовывает встречи в Италии. Члены группы имеют паспорта разных стран и занимаются торговлей оружием и наркотиками, отмыванием и вымогательством денег".

В документах полиции упоминается, что Труханов имел частые контакты с другим членом банды Александром Ангертом. "Гена (Геннадий Труханов) является одним из лидеров криминальной организации (Нефтемафии). Он резидент Италии", - говорится в отчете. "Он ... имеет частые контакты с Сашей Ангертом".

Несмотря на то, что этой группировки больше не существует, журналисты нашли доказательства того, что Труханов еще поддерживает связи с членами одесской банды. Сам председатель Одессы ранее в комментарии журналистам подтвердил, что он давно знает Ангерта и они дружили. "Однако, в недавнем интервью он заявил, что не виделся с Ангертом последние 15 лет".

Однако "общий британский юрист Попивкер, свидетельствуют, что связь мэра с членами бывшего криминальной группировки до сих пор устойчивая", - отмечают журналисты. Кроме того, в расследовании сообщают, что именно дочь Александра Ангерта, 25-летняя Аня якобы живет в вышеупомянутой лондонской квартире за 5 миллионов долларов. В качестве доказательств, журналисты приводят фотографии самой Анны в Instagram. На фотографиях можно распознать ту же квартиру на Паддингтон-стрит.

Правоохранители заинтересовались

Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконном обогащении и владении элитной недвижимостью в Лондоне, о чем сообщали в СМИ.

"И я как прокурор, и детективы ознакомились с материалами журналистского расследования. Безусловно они обрабатываются и в пределах компетенции будут проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела", - сказал прокурор Валентин Мусияка.

По его словам, к авторам расследований уже направлены запросы о предоставлении соответствующих первоисточников или других материалов, которые стали поводом для расследования и публикации.

"В случае, если будут подтверждены факты, имущество принадлежит именно подозреваемому, то будут приняты меры, предусмотренные статьей 170 УПК (Наложение ареста на имущество)". Также он добавил, что если будут основания считать, что были факты незаконного обогащения или совершения других преступлений, то будут приниматься решения и по ним.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро также подтвердили, что детективы изучают опубликованные материалы о якобы наличии у мэра Одессы недвижимости в Великобритании и 24 апреля обратились к авторам с просьбой предоставить детективам любую дополнительную информацию для дальнейшего изучения.