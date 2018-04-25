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Суд окончательно снял арест с недвижимости сына Авакова

Спецтема: Дело о рюкзаках Авакова
Комментариев: 3
Речь идет о двух квартирах и трех местах в подземном паркинге.
Арест имущества Александра Авакова отменили
Арест имущества Александра Авакова отменили

Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке министерством рюкзаков для Нацгвардии. Об этом говорится в решении суда  от 17 апреля.

Следственный судья Людмила Кизюн приняла решение отменить арест имущества Александра Авакова.

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Речь идет о двух квартирах и трех местах в подземном паркинге. Решение обжалованию не подлежит.

Напомнм, 31 октября 2017 года НАБУ  провело обыски  в рамках расследования дела о “рюкзаках Авакова“, которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 годов для нужд Нацгвардии. Были задержаны сын министра внутренних дел Александр Аваков и экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь. Позже  стало известно о третьем задержанном.

1 ноября Соломенский суд Киева  постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога. Такое же решение судья  вынес  для Чеботаря. 23 января Апелляционный суд Киева  отменил  арест квартиры и двух домов экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и его жены. Недвижимость Александра Авакова была арестована .

НАБУ также показало схему растраты в этом деле.

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Теги: Аваков, сын Авакова, арест, имущество, суд
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Комментариев (3)
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shurag    25.04.2018, 18:49
Оценка:  0
shurag
"справедливость " восторжествовала
Eurostars    25.04.2018, 18:22
Оценка:  +2
Eurostars
Навіть немає сенсу щось коментувати. Просто брати автомат і стріляти суддів, прокурорів і клоакових.
Advocates    25.04.2018, 18:17
Оценка:  +2
Advocates
так что, не нужен антикоррупционный суд, все суды должны быть антикоррупционными, ага, уже стали
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