Суд окончательно снял арест с недвижимости сына Авакова

Речь идет о двух квартирах и трех местах в подземном паркинге.

Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке министерством рюкзаков для Нацгвардии. Об этом говорится в решении суда от 17 апреля.

Следственный судья Людмила Кизюн приняла решение отменить арест имущества Александра Авакова.

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Речь идет о двух квартирах и трех местах в подземном паркинге. Решение обжалованию не подлежит.

Напомнм, 31 октября 2017 года НАБУ провело обыски в рамках расследования дела о “рюкзаках Авакова“, которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 годов для нужд Нацгвардии. Были задержаны сын министра внутренних дел Александр Аваков и экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь. Позже стало известно о третьем задержанном.

1 ноября Соломенский суд Киева постановил отпустить Авакова под личное обязательство без залога. Такое же решение судья вынес для Чеботаря. 23 января Апелляционный суд Киева отменил арест квартиры и двух домов экс-замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря и его жены. Недвижимость Александра Авакова была арестована .

НАБУ также показало схему растраты в этом деле.