ОБСЕ обнаружила более 100 танков сепаратистов

Вблизи Бугаевки ОБСЕ нашла 19 танков и три реактивные системы залпового огня. В центре Луганска было обнаружено пять танков сепаратистов.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 30 танков неустановленного типа и 18 буксируемых гаубиц сепаратистов возле оккупированного Мирного, что в 28 километрах к юго-западу от Луганска. Об этом сообщается в отчете миссии, опубликованном в четверг, 26 апреля.

По данным ОБСЕ, 19 танков и три реактивные системы залпового огня находились вблизи Бугаевки (37 км к юго-западу от Луганска), 16 артиллерийских установок недалеко от Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска), 10 танков и 12 единиц буксируемой артиллерии возле Миусинска, 34 танка вблизи Круглика (31 км к юго-западу от Луганска) и 36 танков недалеко от Мануйловки (65 км к востоку от Луганска).

На основе данных воздушного наблюдения было обнаружено пять танков сепаратистов на территории объекта в центре Луганска, восемь реактивных систем залпового огня в районе Миусинска, что в 62 километрах к юго-западу от Луганска и четыре зенитных ракетных комплекса 9К35 Стрела-10 в Кальмиусском недалеко от Донецка.

Ранее наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили три танка (два Т-64 и один Т-72) во дворах домов в Верхнешироковском и два танка Т-64 в Сосновском.

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