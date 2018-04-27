В Украине вынесли приговор главе "верховного суда ДНР"

На Донбассе заочно приговорили к 12 годам заключения гражданина России Эдуарда Якубовского, который с 2014 года возглавляет так называемый "верховный суд ДНР".

В Донецкой области заочно приговорили к 12 годам лишения свободы Эдуарда Якубовского - гражданина России, который возглавляет так называемый “верховный суд ДНР“.

Читай также: В Беларуси суд приговорил боевика ЛНР к двум годам колонии

Ранее Селидовский городской суд оправдал сепаратиста, но прокуратура приговор обжаловала, сообщил в пятницу, 27 апреля, прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в своем Facebook.

“Очередным осужденным за работу на оккупантов стал гражданин РФ Эдуард Якубовский, который возглавил “верховный суд ДНР“ в сентябре 2014 года и по настоящее время продолжает координировать работу судебной системы на временно оккупированной территории“, - написал он в соцсети.

Читай также: В ЛНР заявили о создании “народного трибунала граждан Украины“

По словам донецкого прокурора, под председательством россиянина “верховный суд ДНР“ постановил ряд незаконных приговоров, которыми люди приговорены даже к смертной казни.

“Из-за того, что 59-летний сообщник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, в отношении него проводилось специальное досудебное расследование“, - пояснил Бондаренко.

Напомним, в декабре Жовтневый районный суд Мариуполяя приговорил к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы жителя города Александра Фоменко, “народного мэра“ Мариуполя.